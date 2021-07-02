2 июля медиагруппа «Патриот» и издание «Южноуральская панорама» сообщили о начале сотрудничества.

«Южноуральская панорама» — единственное печатное региональное издание в Челябинской области. Газета была создана в апреле 1997 года. В следующем году издание отметит свой юбилей — 25 лет. По сей день «Южноуральская панорама» занимает высокие позиции в медиарейтинге СМИ Челябинской области.

— География нашего профессионального сотрудничества продолжает расширяться, мы работаем с региональными партнерами в целях поддержания высокого уровня журналистики в стране и обеспечения позитивного информационного пространства. Наш новый партнёр, «Южноуральская панорама», предоставляет возможность коммуникации между органами государственной власти и обществом. Как вчера отметил президент страны Владимир Путин в ходе «прямой линии», губернаторы и чиновники должны чаще общаться с гражданами. Открытый диалог способствует решению важных и актуальных вопросов для народа. Мы как патриотические СМИ, со своей стороны, стараемся максимально помогать диалогу между властью и гражданами. Медиагруппа продолжает развиваться и планирует охватить все регионы нашей Родины, — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Сотрудничество изданий направлено на позитивное и реалистичное освещение новостей России и мира. Совместная деятельность СМИ позволит донести до граждан реалистичную картину происходящего в стране и бороться с недостоверной информацией.

— «Южноуральская панорама» — это в первую очередь дискуссионная площадка для власти и общества. Известный факт, что избежать непонимания и конфликта можно только в диалоге. Поэтому у власти есть возможность доступно и популярно, не заигрывая с оппонентами, объяснять свои намерения и последующие действия. Те же законы также нуждаются в расшифровке и популяризации. Поэтому профильные министры, депутаты парламента, сенаторы всегда открыты для комментариев. Южноуральцы в свою очередь помогают нам составить карту болевых точек. Поэтому диалог необходим для развития. Надеюсь, сотрудничество с Медиагруппой «Патриот» увеличит наше общее присутствие в медиапространстве, — отметил Марк Рискин, главный редактор «Южноуральской панорамы».