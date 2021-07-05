Этим летом многие россияне заинтересовались активным отдыхом в лесах и горах. На несколько дней забыть о телефонах вдали от цивилизации — отличный способ отдохнуть. Правда, к такому отпуску нужно серьезно подготовиться. ФАН собрал список необходимых в походе вещей. Сохраняйте на заметку!

Палатка

Для первого похода подойдет классическая туристическая палатка. Однако если вы хотите отправиться в экспедицию — присмотритесь к варианту с рюкзаком и к кемпинговым палаткам для большой семьи.

Туристические коврики

Почему-то этот предмет не оценен по достоинству среди любителей походов. Хотя если положить туристический коврик на пол в палатке, то спать на нем будет гораздо комфортнее. Также он пригодится, чтобы на него присесть во время долгого пути.

Спальный мешок

Палатка защищает нас от дождя, ветра и насекомых, туристический коврик от холодной земли, а чтобы было теплее спать на природе, вам понадобится спальный мешок. Их тоже очень много, поэтому опирайтесь на погодные условия и среднюю температуру ночью.

Рюкзак

Если вы идете в поход пешком, а не на транспорте прямо до места, тогда вам точно понадобится рюкзак. Чтобы грамотно его выбрать, необходимо заранее посмотреть, сколько вещей вы хотите в него уместить.

Трекинговые палочки

За эту вещь тело скажет вам спасибо. Тренинговые палочки действительно полезная вещь во время похода: они помогают сохранить стойкость и выносливость. Все потому, что палочки снимают часть нагрузки, когда на плечах у вас тяжелый рюкзак, они помогают при подъемах и спусках не перегружать колени.

Что еще необходимо взять с собой: