Уличный художник Арсений под псевдонимом Вредитель Ли изобразил перформанс на крыше цирка в областном центре. Необычную клетчатую раскраску кровли он превратил в мишень для дартса, пишет ФАН.

Самарский цирк носит имя «солнечного клоуна» Олега Попова. В этой связи крышу типового советского здания (по СССР было построено около десятка таких цирков) раскрасили под клетчатую кепку знаменитого артиста.

Часть «разметки» мишени («яблочко», полосы и цифры) была нанесена краской, часть «орнамента» изобразили живые люди, улегшиеся в «ячейки» по кругу. Часть из них держали на себе «попавшие в цель» «стрелы». Как можно посчитать на фото, в перформансе участвовало, помимо художника и фотографа, 16 человек.

«Попади на десяточку», — таким лаконичным текстом сопроводил художник подборку фото перформанса на своей странице в соцсети.