Житель нового Уренгоя «очистил душу от нечисти» сестры своей супруги весьма страшным способом. Он совершал действия сексуального характера. После того, как потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, по горячим следам был задержан 27- летний подозреваемый в совершении преступления.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Иные насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийства». Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, — рассказал ФАН исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ С К России по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Забенько.

Осужденный как во время следствия, так и во время суда не признал своей вины. Примечательно, что мужчину не остановил даже тот факт, что в день преступления на попечении пострадавшей был его малолетний ребенок.

— Житель Нового Уренгоя работал спортивным тренером в одной из организаций города. Он пришел на квартиру к сестре жены и попросился на ночевку. Его супруга в это время уехала на работу вахтовым методом. Хозяйку квартиры не насторожила просьба родственника потому, что такая ситуация была обычным делом в их отношениях, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По непонятным причинам рассудок «оккультиста» помутился. Он решил, что в его родственнице присутствуют «злые силы» и решил изгнать их через половой орган потерпевшей. Под угрозой убийства он подавлял сопротивление, но женщине вскоре удалось прервать «культовый обряд». После того, как недовольный «шаман» покинул место преступления, она тут же сообщила о происшествии в полицию.