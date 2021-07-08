День семьи, любви и верности появился в России в 2008 году. Это светский праздник, он также признается всеми традиционными религиозными конфессиями. Событие, к которому приурочено празднование, — это церковное поминовение русских святых князя и княгини Муромских Петра и Февронии, которые в православии почитаются как символ образцовой христианской семьи.

В нашей стране семейные ценности защищает и государство, и все традиционные религии. Понятие семьи как союза мужчины и женщины закреплено в обновленной Конституции, поправки к которой были приняты в прошлом году.

Согласно поправке, государство защищает институт брака как союза мужчины и женщины. Наряду с этим в приоритете также защита материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания детей в семье, ориентирование их на заботу о родителях.

Ориентированность нашего народа на семью, патриархальность в хорошем смысле слова являются залогом того, что в России не приживутся «нетрадиционные» ценности, распространенные на Западе, в том числе различные нестандартные формы сожительства, пишет ФАН.