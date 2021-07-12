Тела людей, скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции, во время прощания, отпевания и погребения должны находиться в герметично закрытых гробах из-за угрозы заражения вирусом родственников. Такую позицию в разговоре с ФАН озвучили все опрошенные представители похоронного бизнеса.

Между тем, Роспотребнадзор такие рекомендации отменил еще в июне 2020 года и в ответе на запрос ФАН подтвердил отсутствие подобных ограничений.

Близкие, которые хотят в последний раз увидеть лицо усопшего, могут заказать гроб с прозрачной крышкой или застекленным отверстием, заявляют эксперты отрасли. Однако открывать гроб даже на время прощания не разрешается. По словам сотрудников похоронных бюро, такие ограничения продиктованы санитарно-эпидемиологическими нормами, связанными с пандемией коронавируса.

— Ну о чем вы говорите! Открывать гробы нельзя, делали стеклышки только. Под стеклянной крышкой можно, если герметичной. Мы же и в космос под стеклянной крышкой летаем, — заявил президент Союза похоронных организаций Павел Кодыш. — Соблюдение социальной дистанции между близкими, санитарных норм — это все действует. Дополнительных ограничений Роспотребнадзор не устанавливал.

Собеседник ФАН опроверг сообщений ряда СМИ о том, что в некоторых регионах России тело умершего выдерживают в морге в течение нескольких дней якобы для того, «чтобы вирус погиб».

— Это все неправда. Их держат не поэтому, а чтобы дождаться подтверждения, что это ковид. Например, если при вскрытии есть подозрение на коронавирусную инфекцию, тромб отошел или еще что-то, то в этом случае отправляется биоматериал на исследование в лабораторию.

По словам исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев России Елены Андреевой, в большинстве случаев тело усопшего после его выдачи из морга постоянно находится в герметично закрытом гробу.

— Открывать гроб умерших от коронавирусной инфекции даже во время прощания все-таки не рекомендуется. Смерть никого не украшает, и иногда люди меняются до неузнаваемости. Прощание с закрытым гробом, на мой взгляд, менее травматично и психологически щадит родственников. Мы понимаем, что люди в горе, они не в состоянии себя полностью контролировать — куда-то не прикасаться, не обниматься. Но все же прощание и похороны — очень личный процесс, и он должен быть организован с учетом пожелания семьи, — отметила Андреева.

Она тоже отметила, что родственники при желании могут заказать прозрачную крышку гроба или застекленное отверстие в нем, но полностью открытые гробы при прощании с умершими от коронавируса, как правило, не используются.

В отличие от своего коллеги по союзу, Елена Андреева допустила использование открытых гробов в отдельных случаях. По ее мнению, главной проблемой является отсутствие единых федеральных норм подготовки умерших от коронавирусной инфекции к погребению, организации прощания и захоронения. Каждый регион может вводить собственные правила.

Почти за полтора года пандемии в отрасли так и не выработано единого подхода к решению этих вопросов. Ранее этим же фактором эксперт объяснила возможное использование открытого гроба на прощании с режиссером Владимиром Меньшовым.

— У нас, к сожалению, нет единого координационного совета, органа на федеральном уровне, который мониторил бы все эти изменения, связанные с пандемией. Некоторые распоряжения Роспотребнадзора отменяются или принимаются, а в регионах люди не знают, как конкретно это исполнять, — рассказала Андреева.

Она добавила, что в каждом регионе могут действовать свои правила и трактовки федеральных рекомендаций.

— Понятно, что в первые 3−4 месяца ситуация была форс-мажорной, а сейчас мы в этом живем уже почти полтора года. Но практика показывает, что, к сожалению, единого понимания по-прежнему нет. Кто-то действительно берет и подготавливает тело — и люди хоронят в открытых гробах. Кто-то использует закрытые гробы. Конечно, эта ситуация требовала бы корректировки на федеральном уровне, — подчеркнула собеседница ФАН.

Использование открытых гробов не исключено, пока сохраняется неразбериха в этом вопросе, добавила Елена Андреева. По мнению эксперта, решить проблему могло бы создание федерального координационного центра.

— Этот вопрос относится и к Роспотребнадзору, и к Министерству здравоохранения, и непосредственно к похоронной отрасли. Такой координационный орган необходим, по крайней мере, хотя бы на этот сложный период, когда мы периодически сталкиваемся с новыми вспышками заболеваемости, — резюмировала Елена Андреева.

В пресс-службе Роспотребнадзора, отвечая на вопрос ФАН, подтвердили возможность регионов принимать собственные нормативные акты. При этом в ведомстве уточнили, что принятых на федеральном уровне ограничений по процедуре погребения умерших от COVID-19 нет. Рекомендации использовать закрытые гробы действовали в прошлом году после начала пандемии, однако в июне 2020 года они были отменены в связи со стабилизацией обстановки.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения незадолго до этого заявила о невозможности заразиться вирусом от умершего человека. Эту позицию подтверждали и отечественные вирусологи.

— Специальных требований к погребению нет, у субъектов Российской Федерации могут быть свои локальные акты, — сообщили в ведомстве.

Чтобы выяснить, существует ли для рядовых жителей различных регионов возможность попрощаться со своим родственником традиционным способом и различаются ли требования в субъектах Российской Федерации, корреспондент ФАН обратился в похоронные бюро Москвы и Красноярска под видом клиента.

Отвечавшие на вопрос специалисты оказались солидарны с представителями Союза похоронных организаций и крематориев России: хоронить только в закрытом гробу, никаких других вариантов нет.

— Для умерших от коронавируса будет единственное ограничение, что прощание и отпевание — это только закрытый гроб. Все необходимые операции проводятся в морге, дальше гроб закрывается и больше ни на каком этапе уже не открывается. В зале одномоментно могут находиться не более 10 человек прощающихся, обязательны маски и перчатки. А все остальное — как обычно, — сообщили корреспонденту ФАН в одном из столичных ритуальных агентств. — Гроб закроют обязательно — никто не будет рисковать.

При этом в компании рассказали о возможности использовать гроб со стеклянной крышкой, через которую будет видно усопшего. А вот жители Красноярска даже такую опцию смогут найти не везде.

— В стеклянной крышке даже смысла нет никакого. Мы делали один раз в прозрачном, но сами родственники сказали, что смысла в этом не было: очень маленькое окошечко, через него толком ничего не видно. И не все морги идут на то, чтобы подготовить усопшего, чтобы можно было смотреть на человека, — рассказали в одном из красноярских похоронных бюро.

Любопытно, что локальных нормативных актов, предписывающих проводить захоронение исключительно в закрытых гробах, не нашлось ни на сайте управления Роспотребнадзора по Москве, ни на сайте регионального управления ведомства в Красноярском крае. Вопрос о том, для чего представителям похоронного бизнеса понадобилось тиражировать это негласное правило, остался открытым.

Как правило, к моменту смерти человека от коронавирусной инфекции его близкие уже долгое время не виделись с ним: в «красной зоне» посещение пациентов строго запрещено. И без того убитые горем люди оказываются лишены возможности увидеть родственника и друга, даже провожая его в последний путь.

Возможным объяснением тут может быть экономический интерес похоронного бизнеса к излишне старательному исключению рисков заражения коронавирусом. Гробы со стеклянной крышкой или отверстием, как правило, изготавливаются индивидуально, они более трудозатратны и, соответственно, стоят дороже. А спрос, между тем, достаточно высок: многие готовы отдать последние деньги, чтобы достойно проводить близкого человека.

Однако и в вопросе различия в стоимости у представителей отрасли есть противоречия.

В официальном комментарии ФАН президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш назвал разницу в стоимости в пределах 4000 рублей, подчеркнув при этом, что она может варьироваться в зависимости от материалов и сложности изделия. Эксперт также подчеркнул, что вопрос о разнице в цене в этом случае неуместен.

При этом в столичном бюро во время звонка корреспондента ФАН озвучили стоимость обычного гроба от 5100 рублей, а «ковидного» — от 25 тысяч. В красноярском ритуальном агентстве разница оказалась еще больше: 5−7 тысяч рублей против 50 тысяч.

Впрочем, не все столкнувшиеся с этим россияне согласны с такой позицией. Так, депутат Государственной думы Николай Николаев 7 июля опубликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный смерти его мамы от коронавирусной инфекции.

— Два раза в день — сухие цифры: давление, сатурация, частота дыхания. Раз в день, если заранее заказать звонок — разговор с врачом-диспетчером, имеющим доступ к компьютеру с данными, — написал депутат. — Исключена возможность прощания, пусть через стекло, исключено получение полной информации о близком, исключено сохранение человеческого достоинства.

Николай Николаев подчеркивает, что никого не обвиняет в этом и с пониманием относится к ситуации пандемии, в том числе к ошибкам, которые совершаются в беспрецедентных условиях. Он не понимает только одного: «Кто убил в нас людей?»