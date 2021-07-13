13 июля Медиагруппа «Патриот» и издание «Вечерний Челябинск» объявили о начале сотрудничества.

Первая городская газета «Вечерний Челябинск» хорошо знакома жителям города и области. Это одно из наиболее влиятельных СМИ региона.

«Вечерний Челябинск» — единственная челябинская газета, содержащая максимум официальной информации о последних решениях администрации Челябинска, городской думы, других органов власти и рассказывающая о жизни Челябинска.

Тематика газеты — яркие, оперативные события городской жизни, тенденции, проекты в экономике, хозяйстве, новости политики, здравоохранения, образования, культуры, жизнь политической и бизнес-элиты. Герои интервью — люди, которые прославили Челябинск и сами стали частью его истории.

- С радостью объявляем о новом партнёре медиагруппы «Патриот», одном из ведущих изданий Уральского федерального округа «Вечерний Челябинск». Издание функционирует уже больше полувека и всё это время остаётся актуальным в новостной повестке, донося до своих читателей действительно важную и проверенную информацию. Наше сотрудничество благоприятно скажется на качестве информационного поля России. Вместе мы продолжим освещать главные события страны, — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В рамках сотрудничества издания будут осуществлять обмен эксклюзивным контентом, а также предоставлять информационную поддержку значимым российским мероприятиям.

— Мы рады объявить о начале сотрудничества с федеральной Медиагруппой «Патриот». Наших коллег отличает высокий уровень подготовки материалов и авторитет в профессиональном сообществе. Вместе мы будем способствовать дальнейшему формированию российского информационного пространства. Уверен, что, объединив усилия, мы добьемся того уровня синергии, который поможет радовать читателя полезными и интересными материалами, — рассказал главный редактор издания «Вечерний Челябинск онлайн» Максим Бодягин.