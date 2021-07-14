Наверное, уже все знают о том, что сборная Италии обыграла команду Англии в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу. Но мало кто знает, что чемпионат Евро-2020 установил новые рекорды.

Сборная Италии обыграла команду Англии и стала чемпионом Евро-2020. Счет на второй минуте матча открыли подопечные Гарета Саутгейта. Гол забил британец Люк Шоу. Во втором тайме итальянцы сравняли счет — на мяч англичан ответил защитник Леонардо Бонуччи. Основное время завершилось с ничейным счетом 1:1. В двух экстра-таймах определить победителя также не удалось. В итоге Италия одержала победу в серии пенальти (3:2), выиграв в чемпионате Европы по футболу второй раз в истории.

Финал Евро-2020 проходил на лондонском стадионе «Уэмбли». Он стал самым посещаемым матчем за все время чемпионата — на игру пришли более 67 тысяч болельщиков. В Англии перед началом матча фанаты активно пели песню с припевом «Футбол возвращается домой». Итальянские болельщики саркастически отвечали на это: «Футбол возвращается в Рим».

УЕФА представил символическую сборную Евро-2020. В команду турнира были включены представители пяти сборных — Италии, Англии, Дании, Испании и Бельгии. Примечательно, что в список были включены сразу пять игроков итальянской сборной, но не попал его лучший бомбардир чемпионата — португалец Криштиану Роналду. Подобное в карьере 36-летнего футболиста произошло только во второй раз. Ранее он не попал в команду лучших в 2008 году. При этом трижды звездный нападающий оказывался в символической сборной — по итогам чемпионатов Европы 2004, 2012 и 2016 годов.

В символическую сборную вошли:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия);

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия); Леонардо Спинаццола (Италия);

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания);

Нападающие: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).

Напомним, что УЕФА признал голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруму лучшим игроком Евро-2020. 22-летний вратарь сыграл семь матчей на турнире, в трех из которых оставил свои ворота в неприкосновенности. Также Доннарумма отразил решающий пенальти в серии ударов с 11-метровой отметки в финальном матче против Англии.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте объявил список из 10 претендентов на звание автора самого красивого гола чемпионата Европы по футболу. Десятка лучших была отобрана из 142 забитых на чемпионате мячей. Болельщикам предлагается поучаствовать в голосовании за самый лучший гол турнира.

Топ-10 лучших голов выглядит следующим образом:

Лоренцо Инсинье (Италия) — гол в ворота Бельгии в четвертьфинале Евро-2020;

Поль Погба (Франция) — гол в ворота Швейцарии в матче 1/8 финала;

Лука Модрич (Хорватия) — гол в ворота Шотландии в матче третьего тура группового этапа;

Кевин Де Брейне (Бельгия) — гол в ворота Дании в матче второго тура группового этапа;

Патрик Шик (Чехия) — гол в ворота Шотландии в матче первого тура группового этапа;

Миккель Дамсгор (Дания) — гол в ворота Англии в полуфинале;

Альваро Мората (Испания) — гол в ворота Италии в полуфинале;

Андрей Ярмоленко (Украина) — гол в ворота Нидерландов в матче первого тура группового этапа;

Федерико Кьеза (Италия) — гол в ворота Испании в полуфинале;

Криштиану Роналду (Португалия) — гол в ворота Венгрии в матче первого тура группового этапа.

Евро-2020 подошел к концу, при этом мы уже стали свидетелями нескольких крутых рекордов. Турнир уникален не только с точки зрения количества стран, на территории которых проходят матчи. Есть несколько других достижений — ФАН кратко расскажет о них.

Автором самого дальнего гола стал нападающий сборной Чехии Патрик Шик. Футболист поразил ворота Шотландии с дистанции в 45,5 метра. Ранее рекорд принадлежал бывшему форварду сборной Испании Давиду Вилье. Он забил гол на чемпионате мира 2010 года с 43 метров — пострадали чилийские футболисты. Еще рекорды: Наверное, уже все знают о том, что сборная Италии обыграла команду Англии в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу. Но мало кто знает, что чемпионат Евро-2020 установил новые рекорды.

Больше всего голов на Евро: 142;

Самая высокая средняя результативность на Евро: 2,78;

Самый результативный день на Евро: 18 голов (23 июня 2021 года);

Больше всего голов на Евро: Криштиану Роналду (Португалия) 14;

Больше всего выступлений на Евро: Криштиану Роналду (Португалия) 5;

Первый игрок, забивший на пяти Евро: Криштиану Роналду (Португалия) 2004, 2008, 2012, 2016, 2020;

Самая длинная победная серия (с учетом квалификации): Италия, 15 матчей;

Самый юный игрок на Евро: Кацпер Козловски (Польша), 17 лет 246 дней;

Самый юный игрок в плей-офф Евро: Джуд Беллингем (Англия), 18 лет 4 дня;

Самый быстрый гол в финале Евро: Люк Шоу (Англия), 1 минута 56 секунд;

Самый возрастной автор гола в финале Евро: Леонардо Бонуччи (Италия), 34 года и 71 день.

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