Сегодня медиагруппа «Патриот» и издание «Pravda.ru» объявили о начале сотрудничества. Интернет-газета «Pravda.ru» была основана в 1999 году и стала первым в мире средством массовой информации, созданным профессиональными журналистами в интернете. Спустя месяц была основана Газета.ру, а еще через полгода в США появилась первая интернет-газета Atlantic Highlands Herald.

— Медиагруппа «Патриот» всегда активно сотрудничает с ведущими изданиями страны в целях предоставления нашим читателям актуальной новостной повестки. Сегодня мы объявляем о новом партнёре, одном из крупнейших новостных ресурсов России Pravda.ru, вместе с которым продолжим двигаться к нашим целям для создания твёрдого и благоприятного новостного пространства, — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

На сегодня Pravda.ru насчитывает ежемесячно шестимиллионную аудиторию уникальных посетителей.

— Pravda.ru и все издания одноименного холдинга всегда стремились предоставлять читательской аудитории разностороннюю информацию по самому широкому спектру проблем и вопросов, волнующих как наше, так и общемировое сообщество. Pravda.ru предоставляет свои страницы признанным экспертам, лидерам общественного мнения в России и за рубежом, — говорит главный редактор Pravda.ru Инна Новикова. — Мы гордимся сотрудничеством с другими СМИ, разделяющими наш взгляд на работу в информационном поле. Уверена, что наше партнерство с Медиагруппой «Патриот» будет взаимно полезно читателям наших ресурсов.