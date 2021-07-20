Больше половины российских водителей покупают автомобили в кредит

По информации онлайн-сервиса «СберАвто» на сегодняшний день в кредит куплены два из трех автомобилей.



Кредит на покупку транспортного средства в финансовых организациях оформляют больше половины клиентов.



При этом восемь из десяти заемщиков берут кредит без первоначального взноса при возможной повышенной ставке выше среднего показателя.



Такой способ покупки многие россияне выбирают из-за медленного роста доходов на фоне пандемии коронавируса. У них возникает страх отказа в оформлении сделки. Чтобы сделка не сорвалась, а покупка точно порадовала, важно приобретать авто у проверенного продавца.