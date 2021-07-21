Медиагруппа «Патриот» и ИА «DEITA.RU» стали партнерами

21 июля медиагруппа «Патриот» совместно с ИА «DEITA.RU» объявили о начале сотрудничества
DEITA.RU — ведущее информационное агентство Дальнего Востока России. Самые свежие новости, самые горячие факты, ведущие эксперты, актуальная повестка и далеко идущие выводы. Оперативно, достоверно, важно о том, что происходит и кому это нужно в мире, России и на её дальневосточных окраинах. На сегодняшний день DEITA.RU является одним из старейших интернет изданий на Дальнем Востоке. В октябре этого года портал отметит 20-летний юбилей.
«Наша медиагруппа продолжает развивать активное сотрудничество с российскими региональными изданиями. Нас и наших партнёров всегда объединяет открытость и стремление к предоставлению качественной и достоверной информации для наших читателей, осветить все самые важные события нашей необъятной родины. Благодаря таким партнёрам, как ИА „DEITA.RU“, мы становимся ближе к нашим целям, а читатели продолжают оставаться в курсе актуальной новостной повестки», — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук
DEITA.RU стремится предоставлять своим читателям разностороннюю информацию по самому широкому спектру экономических, политических и социальных вопросов. Вопросов, которые актуальны и интересны не только российской, но и мировой аудитории. Агентство сотрудничает с ведущими экспертами, признанными лидерами общественного мнения, популярными спикерами как России, так и других государств.
«Мы стараемся познакомить нашего читателя с различными точками зрения на актуальные вопросы, при подготовке материалов стремимся показать истинную суть и причину описываемой проблемы, не боимся делать далеко идущие выводы», — говорит главный редактор DEITA.RU Алексей Симонов. — Мы рады сотрудничать с другими СМИ, стараемся получить от коллег новые знания, приобщиться к их опыту, всегда готовы поддержать в нашей непростой, но такой интересной работе. Надеюсь, что партнерство с Медиагруппой «Патриот» будет взаимно полезно и нашим читателям, и нашим ресурсам".