"
Психолог рассказала о причинах развода Полины Гагариной
Психолог рассказала о причинах развода Полины Гагариной

Звезды «Человек большой творческой энергии». Олег Газманов отмечает 70-летний юбилей

REP.ru
55
«Человек большой творческой энергии». Олег Газманов отмечает 70-летний юбилей

Инстаграм Олега Газманова: www.instagram.com/oleggazmanov/

С юбилеем народного артиста поздравили не только родные и коллеги, но и президент России Владимир Путин. На сайте Кремля опубликовано официальное обращение, в котором Владимир Владимирович обратился к певцу с пожеланиями и отметил его талант.

«Человек многогранного таланта и большой творческой энергии, вы добились широкой популярности как певец, поэт, композитор, продюсер, как яркий представитель отечественной эстрады. Ваши выступления отличает артистичность и узнаваемый исполнительский стиль», — заявил президент.

А еще Газманова поздравил Александр Лукашенко, назвав его «убежденным патриотом».