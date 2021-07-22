«Человек большой творческой энергии». Олег Газманов отмечает 70-летний юбилей

С юбилеем народного артиста поздравили не только родные и коллеги, но и президент России Владимир Путин. На сайте Кремля опубликовано официальное обращение, в котором Владимир Владимирович обратился к певцу с пожеланиями и отметил его талант.



«Человек многогранного таланта и большой творческой энергии, вы добились широкой популярности как певец, поэт, композитор, продюсер, как яркий представитель отечественной эстрады. Ваши выступления отличает артистичность и узнаваемый исполнительский стиль», — заявил президент.



А еще Газманова поздравил Александр Лукашенко, назвав его «убежденным патриотом».