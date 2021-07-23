«Увидел, как деревья страдают от засухи, решил помочь»: как волонтер спасает городские деревья

Отличный пример — активист из Санкт-Петербурга Андрей Радонежский, который помогает родному Петроградскому району. Изучил предложения, составил смету и организовал полив благодаря пожертвованиям неравнодушных горожан.
Профессия Андрея не связана с биологией или экологией. Он филолог по образованию, переводит иностранные тексты и параллельно проявляет себя на литературном поприще. Однако всегда был увлечен природой.
«Увидел, как деревья страдают от засухи, решил помочь, — рассказывает Андрей. — Бросил клич в социальных сетях, откликнулось достаточно много людей. Сначала хотели заказать насос, потом поняли, что идеальный вариант — аренда поливочной машины. Арендовать ее удалось на четыре часа, все это время мы работали без перерыва, но так и не успели отработать запланированные адреса».
Волонтер планирует и дальше продолжать акции по спасению деревьев. Засуха была слишком серьезной, ситуацию не исправили даже краткосрочные дожди:
«Я всегда чутко относился к растениям, — вспоминает Андрей. — Да и живу в достаточно зеленой части города. Я осознаю, как все взаимосвязано в природе. Деревья, как и люди, страдают от жажды. Только они молчат, не могут сказать, как им плохо. Можно сказать, природа — это мой бог».
«Пока на нашем участке среди деревьев потерь нет. Но наш проект не отменяется, ситуация остается достаточно серьезной. Дожди были небольшими: а для насыщения сухой почвы водой необходимо, чтобы дожди лили несколько дней подряд. Поэтому сегодня опять пойдем на полив, нужно помогать деревьям».