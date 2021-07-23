«Увидел, как деревья страдают от засухи, решил помочь»: как волонтер спасает городские деревья

«Увидел, как деревья страдают от засухи, решил помочь, — рассказывает Андрей. — Бросил клич в социальных сетях, откликнулось достаточно много людей. Сначала хотели заказать насос, потом поняли, что идеальный вариант — аренда поливочной машины. Арендовать ее удалось на четыре часа, все это время мы работали без перерыва, но так и не успели отработать запланированные адреса».



«Я всегда чутко относился к растениям, — вспоминает Андрей. — Да и живу в достаточно зеленой части города. Я осознаю, как все взаимосвязано в природе. Деревья, как и люди, страдают от жажды. Только они молчат, не могут сказать, как им плохо. Можно сказать, природа — это мой бог».

«Пока на нашем участке среди деревьев потерь нет. Но наш проект не отменяется, ситуация остается достаточно серьезной. Дожди были небольшими: а для насыщения сухой почвы водой необходимо, чтобы дожди лили несколько дней подряд. Поэтому сегодня опять пойдем на полив, нужно помогать деревьям».

Этим летом погода накалилась до предела. Для лесов это экстремальная ситуация и фатальные последствия — прямо сейчас в России тысячи специалистов и добровольцев борются с пожарами. Но сложно приходится и флоре в городах, где асфальтированные дороги и автомобили создают дополнительную нагрузку. Коммунальщики должны спасать деревья, но их сил хватает далеко не всегда. Тогда на помощь городским службам приходят волонтеры.Отличный пример — активист из Санкт-Петербурга Андрей Радонежский, который помогает родному Петроградскому району. Изучил предложения, составил смету и организовал полив благодаря пожертвованиям неравнодушных горожан.Профессия Андрея не связана с биологией или экологией. Он филолог по образованию, переводит иностранные тексты и параллельно проявляет себя на литературном поприще. Однако всегда был увлечен природой.Волонтер планирует и дальше продолжать акции по спасению деревьев. Засуха была слишком серьезной, ситуацию не исправили даже краткосрочные дожди: