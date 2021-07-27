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Экономика Новым информационным партнером Медиагруппы «Патриот» стал портал «Новгород.ру»

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Новым информационным партнером Медиагруппы «Патриот» стал портал «Новгород.ру»

Портал Великого Новгорода и Новгородской области www.novgorod.ru — одна из важнейших информационных площадок новгородского интернета. Сайт был открыт в 1997 году специалистами местного университета и постепенно вырос в самостоятельные СМИ, а затем и медиа-проект с видеороликами, телеграм-каналом и соцсетями.

«Рады объявить о нашем новом партнёре, информационном портале „Новгород.ру“. За счет профессионального и качественного подхода к своему делу площадка является востребованной не только среди новгородцев, но и жителей Москвы, Санкт-Петербурга и остальных регионов. Вместе мы еще больше расширим информационный кругозор наших читателей», — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В рамках сотрудничества издания будут осуществлять обмен эксклюзивным контентом, а также оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиям.

«Мы стараемся давать нашим читателям объективную и полную информационную картину жизни в регионе и стране, освещать разные точки зрения, в том числе жителей, бизнес-сообщества и властей. Наша редакция рада сотрудничеству с другими СМИ, ведь такая работа позволяет нам расширять спектр рассматриваемых вопросов и выходить за пределы региональной повестки дня. Партнерство с Медиагруппой „Патриот“, уверена, будет полезно нашим читателям», — рассказала Ксения Лысенко, главный редактор «Новгород.ру».