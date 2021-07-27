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Сергей Лазарев шокировал результатами похудения

Звезды Леди Гага вновь шокировала прохожих своим внешним видом

REP.ru
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Леди Гага вновь шокировала прохожих своим внешним видом

Andrea Piacquadio: Pexels

Известная своей любовью к смелым и даже порой шокирующим костюмам певица Леди Гага вновь удивила поклонников и просто прохожих. Она была замечена в Нью-Йорке на прогулке в необычном наряде. Очевидцы запечатлели это на фото и выложили его в соцсетях.

— Вот как Леди Гага ушла с деловой встречи в Нью-Йорке! Мы не шутим! Ей удалось пройти по ухабистому тротуару без посторонней помощи в этих 12-дюймовых туфлях на платформе, и она даже не пошатнулась, — написал источник.

На прогулку певица надела длинное и облегающее черное платье с тонким ремешком. Также внимание привлекли высокие туфли на 30-сантиметровой платформе. Дополнили образ темные очки и сумочка в виде сейфа. Кстати, на днях Леди Гага на своей странице в Instagram опубликовала новый пост, в котором показала свой необычный купальник.