Леди Гага вновь шокировала прохожих своим внешним видом

Известная своей любовью к смелым и даже порой шокирующим костюмам певица Леди Гага вновь удивила поклонников и просто прохожих. Она была замечена в Нью-Йорке на прогулке в необычном наряде. Очевидцы запечатлели это на фото и выложили его в соцсетях.

— Вот как Леди Гага ушла с деловой встречи в Нью-Йорке! Мы не шутим! Ей удалось пройти по ухабистому тротуару без посторонней помощи в этих 12-дюймовых туфлях на платформе, и она даже не пошатнулась, — написал источник.

На прогулку певица надела длинное и облегающее черное платье с тонким ремешком. Также внимание привлекли высокие туфли на 30-сантиметровой платформе. Дополнили образ темные очки и сумочка в виде сейфа. Кстати, на днях Леди Гага на своей странице в Instagram опубликовала новый пост, в котором показала свой необычный купальник.