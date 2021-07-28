Путь к славе: профессии знаменитостей до старта звездной карьеры

Наблюдая за звездами Голливуда, невольно думаешь, что они с рождения успешны, богаты и знамениты и их жизнь всегда была такой яркой и блестящей. Однако многим знаменитым артистам было совсем не так просто на пути к славе. ФАН собрал топ-5 мировых звезд, которые до того, как стать успешными, пробовали себя в самых разных профессиях.

Хью Джекман.

Актер в студенческие годы подрабатывал клоуном за 50 долларов, учителем английского языка и физкультуры. Он отучился на журналиста, но эта профессия совершенно не увлекала Джекмана, поэтому параллельно он посещал курсы актерского мастерства. После окончания университета будущая звезда «Людей Икс» и «Росомахи» устроился на ресепшен в спортзал. Там его и заметила жена кинооператора Дина Семлера. Уже на следующий день у Джекмана появился свой агент, а совсем скоро его пригласили сниматься в известный австралийский сериал «Соседи».



Джонни Депп.

Только представьте, что один из самых высокооплачиваемых актеров современности до того, как достиг мировой славы, еле-еле сводил концы с концами и подрабатывал продавцом авторучек. Депп был готов браться за любую работу, так как иногда ему нечем было даже заплатить за жилье. Будущая жена Лори Энн Эллисон познакомила его с Николасом Кейджем, который пустил его пожить в своей квартире, а позже привел его в кино. Сейчас у «капитана Джека Воробья» миллионы преданных фанатов, которые с нетерпением ждут фильмов с его участием.



Брэд Питт.

Нынешний секс-символ Голливуда в юности работал аниматором в сети ресторанов, торгующих мексиканским фастфудом. Только представьте этого красавчика, который в костюме цыпленка прогуливается по улицам Лос-Анжелеса, заманивает прохожих полакомиться тако и фотографируется с туристами! Карьеру в кино Брэд Питт начал в 1987 году, а годом прорыва для него стал 1994-й, когда вышли фильмы с его участием «Интервью с вампиром» и «Легенды осени».



Ума Турман.

В детстве над Умой смеялись из-за ее внешности: в 12 лет ее рост был уже 180 см. В 15 лет будущая звезда решила, что не станет все это терпеть и непременно станет актрисой. Она работала официанткой и даже уборщицей, но в 17 лет все-таки снялась в своем первом фильме. Конечно, судьбоносной для нее стала встреча с Квентином Тарантино. По легенде на того неизгладимое впечатление произвели большие ступни Умы Турман. После выхода картины «Криминальное чтиво» она, как говорят, проснулась знаменитой.



Дженнифер Эннистон.

После окончания нью-йоркской школы драматического мастерства, Дженнифер далеко не сразу удалось начать строить карьеру актрисы. Пытаясь пробить себе дорогу в мир большого кино, она больше трех лет подрабатывала то официанткой, то курьером, параллельно посещая кастинги и пробы. Потом ей, наконец, удалось попасть в сериал «Друзья», который и принес ей славу.