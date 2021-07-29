На аукцион выставили кусочек торта со свадьбы принцессы Дианы

Через 40 лет после торжества! Ко дню бракосочетания принца Чарльза и принцессы Дианы кондитеры испекли 23 торта. Кусочек десерта, который выставлен на продажу, был одним их тех, что выдавался слугам в знак благодарности за их работу.



Торт хранился у родных бывшей прислуги королевской семьи Мойры Смит. В 2008 году его выкупил неизвестный коллекционер для перепродажи аукционеру Доминику Винтеру.



Специалист по оценке королевских памятных вещей Крис Олибри отметил:





«Это любопытный и уникальный подарок на память о королевской свадьбе, который вызывает очарование у поклонников британской королевской семьи во всем мире».