Стало известно о состоянии госпитализированного актера Владимира Стеклова

Ранее в СМИ была информация о том, что Стеклов госпитализирован в московскую клинику с поражением легких более 50%. Предварительно врачи оценивали его состояние как среднетяжелое. Дочь актера Агриппина сообщила, что Владимир болен коронавирусом, но поражения легких у него нет:

«Владимир Александрович чувствует себя хорошо, у него действительно подтвердили коронавирус, при этом по результатам КТ у него нет поражения легких».

Сейчас Владимир Стеклов находится под наблюдением медиков в обычной палате, а не в реанимационном отделении.