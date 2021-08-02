Стали известны новые подробности о состоянии певицы МакSим

Певица МакSим, продолжает бороться с последствиями коронавирусной инфекции. В больнице она находится с 15 июня, попала туда через несколько дней после концерта в Казани. ФАН удалось побеседовать с директором певицы Маргаритой Соколовой.

— Одно могу сказать: ей лучше! Сейчас самое главное — замереть, расслабиться, дать ей спокойствие, поменьше говорить про это. И она выздоровеет. Просто нужно время, — говорит Соколова.

Когда МакSим выводят из состояния медикаментозного сна, ей удается общаться с медиками, она пребывает в ясном сознании. Соколова просит СМИ поменьше поднимать шум вокруг артистки. Но в то же время благодарит коллег Марины по сцене. К примеру, недавно на концерте Егор Крид спел ее песню и обратился в ней к МакSим. Эту идею поддержали и зрители. А солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко сделал клип «Наверное, это мой рай».

Представитель певицы очень устала от звонков прессы, говорит, что это мешает нормально восстанавливаться после болезни, нервная система на пределе.