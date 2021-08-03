«Можно видеть, как меняется страна»: редакторы СМИ рассказали о самых обсуждаемых событиях недели

2 августа состоялся брифинг главы Медиагруппы «Патриот» Николая Столярчука с представителями пяти региональных СМИ. Во время встречи обсудили события прошедшей недели.

Как рассказала Елена Ивкина — учредитель и генеральный директор интернет-издания «Капитал страны», ее СМИ в этом году празднует свое 15-летие. Она назвала его «не ангажированным и самостоятельным», освещающим ту повестку, которая интересна самой редакции. Она убеждена: эту позицию разделяют и читатели издания. Вместе с гендиректором «Капитала страны» пришел и его главный редактор, Александр Мельников.

— Мы доносим до читателей сведения о достижениях экономики во всех регионах. Пишем не только об урожаях, но и об инновациях, строительстве сложных инфраструктурных проектов, готовим топы, собираем десятки достижений за неделю, дальше делаем топы за месяц, по ним можно видеть, как меняется страна, — подчеркнул Мельников.

О своем издании рассказал и заместитель главного редактора российского информационно-аналитического портала Monavista Daily Петр Еременко. Среди освещаемых его СМИ новостей он особо отметил последние события в Афганистане, где члены террористической группировки «Талибан» 1 (запрещена в России) захватывают все больше территорий.

— Всегда будет там очаг напряженности. Со временем, если заняться серьезно коалицией стран этим вопросом, то можно все приостановить. Там ситуация вышла из-под контроля полностью! «Талибан» заявляет, что не будет переходить границы, но это просто слова. Второе: там нет четкой вертикальной власти, поэтому не исключено, что глава талибов может быть и против перехода границы, но есть некоторые отряды, которые пойдут и никого слушать не будут. Это большая проблема. Это не информационная подача, а реальная опасность для нашего государства", — убежден Еременко.

Константин Терехов, главный редактор информационного агентства «МедиаПоток», рассказал, что его издание работает семь лет, из тем, которые в настоящий момент активно освещаются, особо отметил слабые темпы вакцинации от COVID-19.

— Тут есть вопрос боязни, вакцина новая, ей мало верят, так что мы пишем новости, рассказываем, поясняем. У нас в регионе прививаются «Спутником-V», иных вакцин не хватает, а люди хотят вакцинироваться чем-нибудь еще. Это тоже проблема.

Учредитель и постоянный автор «Сенсаций.нет» Александр Фролов рассказал о борьбе, которую ведет его издание с фейками от «западных партнеров» через структуры осужденного блогера Алексея Навального. Также он выделил особенности текущей избирательной кампании в федеральный и региональные парламенты, отметив, что не только у партии власти есть сильные кандидаты.

— Взять, например, «Родину» — по Санкт-Петербургу в местный ЗакС у нее идет такой тяжеловес, как Максим Шугалей — президент Фонда защиты национальных ценностей, ранее проведших два года в ливийском плену, — заметил Фролов. — Он на слуху у всех, и про его героические приключения сняты аж два фильма! Нет никаких сомнений, что он настоящий патриот и «вытянет» петербургскую «Родину» в региональный парламент".

1 Организация запрещена на территории РФ.