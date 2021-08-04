Проект «Хорошие новости» организован в 2012 году и по сей день является уникальным в своем роде, поскольку hornews.com — единственное СМИ в УРФО, которое специализируется исключительно на позитивной новостной повестке. Главная задача издания — рассказывать хорошие новости и добрые истории.

— Нашим партнёром выступило ещё одно СМИ УРФО — издание «Хорошие новости», где публикуется позитивная новостная повестка, чего порой так не хватает в современном информационном поле. Уверен, что наше сотрудничество с такими замечательными изданиями будет активно способствовать региональному информационному развитию России, — рассказал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В «Хороших новостях» сообщают, что максимальный отклик получают именно те истории, в которых речь идет о помощи людям в тяжелую минуту. Такие публикации пользуются огромной популярностью, их с большим удовольствием распространяют в социальных сетях, они поднимают жизненный тонус читателей и дарят им веру в людей и в свою страну.

— Несмотря на то, что хорошие новости читают не так активно, как плохие, — такая уж человеческая природа: новости о сексе, скандалах и происшествиях расходятся как горячие пирожки, — тем не менее, наш проект успешно конкурирует с коллегами, формат которых предполагает и условно негативную повестку. В первую очередь hornews.com специализируется на работе с историями о земляках, чей опыт в той или иной степени может послужить примером для подражания. Кроме того, мы создаем репортажи, раскрывающие промышленный, экономический и туристический потенциал региона. Наш проект регулярно становится победителем и призером профессиональных конкурсов региона и РФ, — рассказал главный редактор проекта Александр Олексюк.