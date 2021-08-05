Блогер и кандидат в депутаты Госдумы Р Ф Руслан Захаркин высказался о новом шоу телеведущей Анастасии Ивлеевой «Блогеры и дороги». Он считает, что нашему телевидению такие проекты не нужны, поскольку они могут навредить туризму в России. Второй сезон тревел-шоу скоро стартует на телеканале «Пятница!».

— Проекты, которые способствуют развитию туризма как внешнего, так и внутреннего, представлены, например, в программе «Орел и решка» и авторском проекте Антона Птушкина (журналист, радио- и телеведущий, диджей, видеоблогер) на YouTube, после просмотра которых хочется только одного — собрать сумку и улететь в отпуск. То, что сняла Ивлеева («Опасность», «Блогерская тусовка»), — это высмеивание российской глубинки и показ своей значимости, дескать, смотрите, какие мы крутые: можем и в регионы приехать, — говорит Захаркин.

Руслан Захаркин считает, что шоу создано ради пиара и высмеивания российской глубинки.

— Посмотрите, что они там делают: прикалываются, смеются, выпячивают свой социальный статус и радуются, что они москвичи (или стали москвичами), — отмечает собеседник ФАН.

Руслану Захаркину искренне обидно за людей, которых, по сути, высмеивают на глазах многотысячной аудитории, за жителей российской глубинки, ведь именно они становятся участниками подобных кадров.

— Блогеры из Москвы ни разу не задумывались над тем, что вся страна держится именно на ребятах и девчатах из наших регионов. Они занимаются сельским хозяйством, работают на заводах, производят товары и снабжают города-миллионники всем, что нужно для жизни. Почему же тогда над ними смеется «шапито» из Москвы? — возмущается кандидат в депутаты.

В беседе с ФАН общественник также напомнил о печально известном блогере Андрее Петрове, который на всю страну назвал город Новый Уренгой худшим в России.

— Как только Петров приземлился и вышел из аэропорта, его хотели «убить» местные жители за матерные выражения в адрес их места жительства. И произошло чудо: Петров, который не любит Россию и наши курорты (города), начал звонить в полицию, чтобы его спасли от неминуемой «расправы». На наших глазах «западник» превратился в патриота государственной системы и ее благ, — отмечает Захаркин.