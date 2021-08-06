Каждый пятый россиянин пожаловался на испорченный из-за пандемии отпуск в рамках опроса SuperJob. Но есть и хорошие новости: вирус никак не повлиял на отдых 63% респондентов, сообщает ФАН.

Отдыхающие отметили подорожание цен на туры и ухудшение сервиса на курортах в связи с большим потоком туристов. Многих, конечно, не порадовали закрытые границы. И всего 1% опрошенных поделился, что благодаря пандемии провел больше времени на даче.

Самым эффективным способом борьбы с пандемией на данный момент является вакцинация. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, прививка позволит предотвратить возникновение новых штаммов.