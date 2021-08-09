Телеведущий Борис Корчевников задумался об уходе из программы «Судьба человека», которую ведет с 2017 года. Об этом он рассказал актеру Владимиру Стеклову, объяснив свое решение тем, что ему надоело вести программу, сообщает «Экономика сегодня».

— Я просто забыл все, чему вы меня учили, Владимир Александрович. Да и надоело все это, знаете. Жара. Софиты. Сидишь тут с утра до ночи, — заявил телеведущий в эфире программы «Судьба человека».

Владимир Стеклов в ответ на это заявил, что нельзя лишать зрителей любимого телеведущего, ведь за проект Корчевников получил ТЭФИ. Зрители отмечают искренность Корчевникова, а также его талант вызывать эмоции у аудитории во время интервью со звездами и деятелями культуры.