Певица Татьяна Буланова обратилась к главе ЦИК Элле Памфиловой после недопуска к наружной агитации тысячи плакатов партии «Родина». Режиссер Андрей Батов в беседе с ФАН поддержал артистку, отметив выдвинутую ею инициативу «Ленинградская надбавка» пенсионерам.

— Это своего рода один из механизмов общения: открытые письма, видеообращения. Почему нет? Так быстрее можно достучаться, заявить о себе, чтобы тебя услышали. Я думаю, это хороший ход, — сообщил режиссер.

Андрей Батов поддерживает решение Татьяны Булановой баллотироваться в Заксобрание Санкт-Петербурга.

— Я отношусь к Татьяне Булановой очень хорошо. Она мне нравится как певица, как творческий человек. Ничего плохого про нее сказать не могу. Если у нее получится, дай бог. Не получится — будет обидно. Инициатива хорошая. ˂…˃ Желаю, чтобы все у нее получилось. Почему бы не давать пенсионерам доплаты. Москва может позволить своим пенсионерам надбавки, ленинградские пенсионеры, думаю, тоже заслужили. Хоть какое-то повышение, учитывая, что цены растут как на дрожжах. Я считаю, Татьяна Буланова — порядочный человек, она с абсолютно честными намерениями идет в политики. Дай ей бог удачи! — подытожил режиссер.

Ранее актер Леонид Ярмольник в беседе с ФАН рассказал, насколько важна инициатива «Ленинградская надбавка». По его мнению, предложение весьма своевременное и должно быть распространено на всю страну.