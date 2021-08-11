Одна из причин любить лето — спелые арбузы и дыни, особенно в августе. Но всем ли можно часто их есть? Диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рекомендует людям, страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта вовсе отказаться от дыни и арбуза, сообщают «Народные новости».

Они также противопоказаны при заболеваниях мочевыводящих путей и сахарном диабете, а также при индивидуальной непереносимости.

Диетолог подчеркнула, что даже самый полезный продукт может таить в себе опасность. Необходимо уметь определять качественные арбузы и дыни, учитывать условия выращивания и прочие факторы. Специалист призвала контролировать порции съеденного.