«Мурманский вестник» — издание о политике, экономике, культуре Мурманской области. Более 30 лет газета, рожденная на переломе эпох, в 1991 году день за днем документирует историю Кольского Заполярья, анализирует ключевые события жизни региона, исследует его прошлое, рассказывает об удивительных природных объектах и явлениях, взаимоотношениях с соседями — норвежцами и финнами и, конечно, об уникальной общности людей разных национальностей, веры, традиций — северянах, для которых Арктика стала общим домом.

«Мурманский вестник» — главное региональное издание Мурманска и Мурманской области. Нас объединяют общие задачи — трудиться во благо России, давать объективную информацию и замечать не только проблемы, которые требуют решения, но и хорошие новости, формировать позитивное информационное пространство, отмечать достижения наших граждан, то, что каждый день делает Россию крепкой и мощной державой. Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и надеемся, что вместе сможем защитить информационный суверенитет нашей страны от внешних угроз", — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Мурманский вестник» — издание регионального парламента и правительства Мурманской области. Официальная информация, комментарии, оценки — непременный атрибут значительной части публикаций. Вместе с тем, на страницах газеты всегда есть место для мнения экспертов — ученых, общественников, представителей бизнеса.

«Общие тенденции таковы, что в последние десятилетия печатная пресса сильно изменилась. Сегодня „Мурманский вестник“ — не только бумажная версия, но и сайт, аккаунты в соцсетях. Новые площадки требуют других форм подачи, темпов работы, подходов к построению текста и его оформлению. Но мы стараемся, чтобы в погоне за рейтингами и трафиком неизменным у нас оставалось уважение к читателям и фактам», — рассказала Оксана Глубокая, главный редактор издания «Мурманский вестник».