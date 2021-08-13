Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с изданием «Курская правда». Первый номер старейшего общественно-политического издания под названием «Известия Курского Совета рабочих и солдатских депутатов» читатели получили 14 июня 1917 года. В 2020 году газета выиграла гран-при на Всероссийском конкурсе, организованном Торгово-промышленной палатой РФ в номинации «Лучшая история предпринимательского успеха».

— География нашего профессионального сотрудничества продолжает расширяться, мы работаем с региональными партнерами в целях поддержания высокого уровня журналистики в стране и обеспечения позитивного информационного пространства. Медиагруппа продолжит развиваться и планирует охватить все регионы нашей Родины, — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Курская правда» — самое оперативное офлайн-издание Курской области. Газета выходит три раза в неделю: по вторникам и четвергам в деловом формате А-2, а в пятницу превращается в народную «толстушку» формата А-3. Сайт «Курской правды», по данным «Медиалогии», входит в десятку самых цитируемых интернет-изданий области.

— Мы очень рады сотрудничеству с Медиагруппой «Патриот», — говорит главный редактор газеты Сергей Афанасьев. — Это расширение читательской аудитории, в котором заинтересовано каждое СМИ.