Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с ФАН оценила новый сервис по подбору рациона от Роспотребнадзора «4 сезона — тарелка здорового человека». Специалисты не только помогут составить план питания, но и разработать систему тренировок.

— Мне кажется, это неплохой вариант, потому что это дополнительный инструмент при планировании своего рациона для людей, которые по каким-то причинам, во-первых, не могут обратиться к специалисту, а во-вторых, явно понимают, что у них есть проблемы с рационом питания и что-то в нем менять все-таки нужно. Сервис может быть ориентиром и определенным примером, по которому человек может выстраивать свой рацион, — говорит диетолог.

Диетолог считает, что человек должен изучать свой рацион, поскольку незнание, чем заменить незнакомый продукт может вызвать тревогу при использовании сервиса.

— Мне кажется, очень важно людей в целом обучать тому, как выстраивать свой рацион, обучать простым принципам — сколько приемов пищи должно быть, какие основные группы продуктов существуют и в каком количестве они должны быть в рационе человека, как можно заменять одни продукты на другие. <> Важна взаимозаменяемость без потери белков, жиров и углеводов, чтобы оставаться в тех же значениях. Поэтому конкретные рецепты — это неплохо, потому что можно что-то взять и использовать, но я считаю, что человека нужно еще обучить основным азам составления своего меню, — подчеркивает Круглова.

Расчет калорийности рациона только за счет программы тоже подойдет не всем, потому что в таком деле важно ориентироваться и в объемах продуктах, которые человек должен получить за день.

— Здорово, что подобные сервисы есть, и есть рекомендации, которые в целом одобрены Роспотребнадзором. То есть у человека уже есть определенное доверие к этим рекомендациям, потому что в Интернете действительно очень много противоречивой информации. Хорошо, что это есть на государственном уровне, потому что до этого я встречала рекомендации по питанию достаточно общие, на которые человеку сложно опираться. А здесь это более конкретные советы, что тоже сильная сторона подобных сервисов, — заключает собеседница ФАН.

Ранее диетолог Наталья Круглова поделилась с читателями списком полезных завтраков, заряжающих энергией до обеда. В таком приеме пищи, по словам эксперта, обязательно должны содержаться белки, жиры и сложные углеводы.