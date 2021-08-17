Психолог и гипнотерапевт Геннадий Иванов рассказал ФАН, как с помощью гипноза можно найти первопричины детских страхов. Он считает, что гипноз может помочь в лечении психологических расстройств у детей и подростков. Важно, чтобы ребенок не боялся гипнотерапевта и был готов провести в его компании некоторое время.

— Дети часто стесняются своих родителей. Поэтому взрослые должны быть готовы к тому, что сеанс лечения будет проходить без них. Это необходимо для достижения поставленной цели. Наедине с доктором ребенку будет проще раскрыться и выразить истинное «я». А в присутствии родителей подросток будет замкнутым в себе и его поведение, скорее, будет наигранным, — пояснил Геннадий Иванов.

Специалист отметил, что родители зачастую пытаются самостоятельно поставить диагноз ребенку и воспринимают его психологические проблемы как «странность». От этого детям может становиться только хуже. Психолог призывает родителей уважать мнение ребенка, не обвинять его в «ненормальности» и всегда прислушиваться к детям, а в случае необходимости обратиться за помощью к психологу. В противном случае ребенок может вырасти в закомплексованного взрослого.

— Познавая мир, у ребенка появляются новые страхи. Чего только стоит страх смерти для ребенка, который уже столкнулся с гибелью кого-то из близких или узнал об этой данности из сказки, мультфильма. Родителям важно своевременно узнать, что беспокоит их дочь или сына, и постараться правильно отреагировать, не напугав еще больше. Ребенок должен успокоиться, больше не думать о плохом и переключиться на какое-нибудь позитивное занятие. Даже если рациональные доводы не работают — всегда можно исправить ситуацию, включив собственную фантазию, — добавил Геннадий Иванов.

Он заметил, что детское воображение приводит к страху замкнутых пространств — клаустрофобии. Она возникает по необъяснимым причинам даже у тех малышей, которые не имели опыта пребывания в закрытом темном помещении. Это просто вопрос ассоциаций. И с подобными страхами должен работать специалист именно в детстве, чтобы они не выросли в большую проблему. Гипнотерапевт может помочь мысленно вернуться ребенку в тот момент, когда ему было страшно, воспроизвести ситуацию заново и дать установку, что ничего плохого не произойдет. Избавление от фобий под гипнозом — стандартная практика, которая помогает навсегда избавиться от страха. Лечение проводится две-три недели, но иногда ограничивается несколькими сеансами.

Во многих случаях к гипнотерапевту в первую очередь нужно обратиться родителям. Например, если мать перенесла сильный стресс во время родов, малыш может вести себя неспокойно и капризно.

— В этом случае гипнотерапевт должен поработать с матерью ребенка, определить ее боль, убрать раздражительность, обиду и злость и вернуть силу жить дальше, но уже с новыми эмоциями — радости. Как только работа специалиста принесет пользу родительнице, поможет стабилизировать ее психоэмоциональное состояние, исчезнет проблема капризности и беспокойности ребенка, — рассказал Геннадий Иванов.

Малышу нужно развиваться в окружении любящих себя людей, уверен психолог. Родители должны себя уважать, а не подавлять всякие желания, угождая ребенку, воспитывая эгоиста. При этом общаться лучше на равных и не использовать фразы, которые опасны для восприятия и психоэмоционального состояния:

«Не кричи. Упал, поболит и перестанет»;

«Мальчики не плачут»;

«В нашей семье трусливых нет»;

«Не балуйся, а то придет дед Бабай и заберет тебя с собой»;

«Не бегай — упадешь и нос разобьешь»;

«Не хочу сейчас об этом говорить»;

«Не будешь меня слушать, любить тебя перестану»;

«Ты тупица, даже переделать без ошибок не можешь».

Избавиться от тяжелых психозаболеваний у детей и подростков можно с помощью добрых детских сказок, где одних героев можно заменить на других, а маленький пациент может сам побыть в роли режиссера, но не без помощи доктора, конечно же.