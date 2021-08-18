За последний год охват медиагруппы «Патриот» сильно вырос. Сейчас компания насчитывает около 100 изданий-партнеров. О планах холдинга и нападках западных СМИ в интервью ФАН рассказал глава «Патриота» Николай Столярчук. Он также ответил на заявления оппозиционных и антироссийских СМИ, что «Патриот» занимается пропагандой.

— Второй год пандемии, как отразилась эта ситуация на работе Медиагруппы «Патриот»? Были ли предприняты какие-то особые меры, чтобы продолжать бесперебойную работу?

— Я не думаю, что в мире есть компании или люди, на которых не отразилась пандемия. На медиагруппе сейчас — особая ответственность, именно через СМИ формируется представления людей о вирусе, вакцинах, необходимости прививаться. Вирус пришел внезапно, появилось множество диванных экспертов, ковид-диссидентов, предпринимателей, которые ради сохранения своего бизнеса были готовы отрицать опасность вируса и платить за продвижение этой идеи недобросовестным СМИ и блогерам. Мы ни на минуту не останавливали работу для того, чтобы нести людям объективную информацию о вирусе и вакцинах. Необходимо бороться с фейками о вакцинах, мы каждый день видим бредовые статьи о том, что после «Спутника» вы будете раздавать 5G или лично Ротшильды с рептилоидами придумали вирус, чтобы всех поработить. Это все, конечно, бред и глупости, но их нужно отрабатывать в медиапространстве.

Естественно, все меры безопасности в медиагруппе были соблюдены, редакции переводились на удаленную работу, наши сотрудники вакцинируются и постоянно проходят тесты.

— Какие основополагающие цели и задачи стоят перед руководством медиагруппы? Какие направления, вы считаете, необходимо развивать в первую очередь?

— Наша основная задача — формирование благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны. В современном мире конфликты уже давно перешли из реальных действий в информационную войну. Наш долг — защитить информационный суверенитет нашей страны, объединить вокруг себя патриотически настроенные СМИ и противостоять антироссийским СМИ, цель которых — уничтожить Россию в информационном пространстве.

— Насколько выросли охваты медиагруппы за последний год?

— Медиагруппа активно развивается, мы уверенно подошли в первой сотне наших медиапартнеров, и это — только начало. Большинство регионов страны уже работают с медиагруппой. Мы должны изменить парадигму развития российских федеральных СМИ. За МКАДом находится вся Россия, именно ее жизнь мы и освещаем вместе с региональными партнерами, а не занимаемся популярными ток-шоу и известными личностями.

— Кто представляет собой постоянную аудиторию «Патриота»? Есть ли смысл ее расширять и какими способами?

— Не секрет, что большая часть аудитории медиагруппы — это люди от 35 и старше, так как основная часть наших статей — о внутренней и внешней политике, социальной и экономической жизни регионов. Но мы активно стремимся к привлечению молодежи в число наших читателей и зрителей.

— Какое значение для медиагруппы имеют соцсети? И почему западные соцсети «вставляют палки в колеса» «Патриоту»?

— Не секрет, что социальные сети давно стали оружием в борьбе против нашей страны. Наши СМИ были обвинены во вмешательстве в американские выборы и попали под санкции. Были заблокированы аккаунты наших изданий в Google, Facebook, YouTube и т. д. Суды в Америке не помогли, сами американские граждане, в том числе и бывший президент Трамп, не в состоянии бороться с информационными гигантами.

Мы не теряем надежды и активно боремся на площадках Государственной думы, Роскомнадзора за законодательное регулирование деятельности западных социальных сетей в России. Как член общественного совета Роскомнадзора я внес в план работы совета предложение о внесении в законодательство поправок, обязывающих западные социальные сети осуществлять модерацию российского контента в своих российских филиалах и представительствах по российскому праву. На настоящее время процедура модерации контента является непрозрачной, алгоритмы работы роботов не ясны. После рассмотрения в совете мы планируем представить результаты нашей работы для рассмотрения новым составом комиссий Государственной думы с целью разработки законопроекта и принятия соответствующего закона.

— Как относитесь к современной медиасфере, блогерам? Может ли это быть полезным в работе медиагруппы? В том числе в роли привлечение молодежи?

— Я очень позитивно отношусь к блогерам — это новый формат медиа, новый способ довести до аудитории информацию. Кроме того, блогосфера более оперативна и более индивидуальна, чем традиционные СМИ. Каждый блогер хочет дать своей аудитории то, что им интересно, от школы танцев и строительства домов до содержания енота или пумы в столичной квартире. Конечно, мы не можем уйти от современных трендов, часть блогеров, причем самых популярных в мире, несут классическую повестку гламура и понтов. Кто-то жертвует жизнью, пытаясь прыгнуть через машину или полежать под поездом ради хайпа и денег от Instagram или YouTube.

Проблемы есть, молодежь не хочет работать, все хотят в блогеры, у некоторых начинает развиваться шизофрения от разницы своей виртуальной и реальной жизни, потому что в Instagram, как и в TikTok, не принято показывать настоящую жизнь и обсуждать свои проблемы. Я думаю, что это можно решить со временем. Запретить блогосферу из-за отупения или гламура — то же самое, что запретить интернет из-за порно. В интернете, помимо видео для взрослых, есть много интересного и полезного, главное — ввести правила пользования.

Мы в медиагруппе активно развиваем работу с блогерами: известный патриотический блогер и ведущий первого канала Руслан Осташко вместе с командой канала PolitRussia давно работают с нами, мы помогаем им развивать школу молодых блогеров.

Не замечать блогеров — глупо, их доходы от рекламы только в Instagram и YouTube в 2020 году превысили 11 миллиардов рублей. Это больше общей рекламной выручки издателей официальных печатных СМИ. Я считаю, что за блогосферой — будущее, как и за интернет-СМИ. Пройдет десять лет, и интернет вместе с блогосферой вытеснит традиционное телевидение и печатные издания. Читать бумажную газету будет уделом консерваторов, которые сейчас пластинки слушают на проигрывателях.

— Главное оружие медиагруппы — в привлечении своего читателя, зрителя?

— Наше оружие — это слово и перо, у нас работают настоящие профессионалы, можно сказать, акулы пера, которые получили опыт работы в России и в горячих точках по всему миру. Более тысячи сотрудников нашей медиагруппы, не считая медиапартнеров, каждый день работают над производством качественного контента для наших читателей и зрителей.

— Почему другие СМИ искусственно нагнетают обстановку? Как бороться с негативом в Сети?

— Это — тренды работы западных и антироссийских СМИ, негативные новости и скандалы читаются намного лучше, чем позитивные новости о достижениях нашей страны, о победах ее граждан и т. д. Перед нами стоит непростая задача по формированию позитивного информационного пространства России. Я говорю не о пропаганде или «ватничестве». Мы ориентируемся на опыт передовых стран мира, таких как Япония и Южная Корея. Эти страны давно не используют западную информационную модель «хайпа, скандалов и чернухи». Корейцы и японцы давно поняли важность хороших новостей, которые благоприятно влияют на эмоциональное состояние общества и развитие страны в целом. Они даже в фильмах алкоголь и оружие замазывают, такого и в Китае сейчас нет. Эти страны стараются показывать объективную картину жизни без чернухи и жестко наказывают свои СМИ за попытки использовать негатив в целях увеличения аудитории.

— Вы говорите, что одной из основных задач является защита информационного суверенитета России. Не только вы занимаетесь пропагандой, почему именно ваши СМИ попали под жесткие санкции?

— Мы не занимаемся пропагандой, и мы не «ватники», в наших изданиях работают достойные и профессиональные журналисты, которые не боятся давать независимую оценку и распространяют объективные новости. К сожалению, в современном мире деятельность по защите информационного суверенитета страны приводит к наложению санкций со стороны «западных партнеров». Мы находимся на передовой борьбы за информационную безопасность России и понимаем риски для нас. В отличие от многих наших коллег по другим либеральным, оппозиционным, а иногда и федеральным изданиям, которые имеют недвижимость и семьи в западных странах, у нас на западе ничего нет, и мы не будем из-за санкций танцевать перед западным миром. Волков бояться — в лес не ходить, я и мои коллеги туда бежать не собираемся, и мы будем бороться до конца.

— Как вы «фабрикой троллей» выбирали Трампа в 2016 году, в 2020-м не получилось?

— Почему не получилось, в этот раз США наложили санкции на нескольких россиян не только за вмешательство в американские, но и за вмешательство в африканские выборы. Если верить отчету Совета безопасности США, так называемый проект «Лахта» уже создает «фабрики троллей» в Нигерии и Мексике. Это, конечно, полная чушь, но за нее люди получают реальные санкции, действие и механизм которых никому до конца не понятен даже в самих США.

Если серьезно, у ЦРУ и АНБ — сильнейшая в мире служба информационной безопасности с огромным бюджетом. Если верить изданию РБК и западным СМИ, то сотня ребят с ноутбуками изменили исход выборов, и их действия прошли незамеченными мимо спецслужб. Это парадокс, надо сказать честно, спецслужбы у них работают лучше, чем стена на границе с Мексикой, давайте не будем верить в сказки.

Люди решают свои внутренние проблемы на выборах и используют черный пиар. Сколько «фабрик троллей», работающих против России, а также задействованных в ходе американских выборов, нашли в Украине и Польше, но никаких санкций не последовало.

Подобным образом действуют не только США: вспомним брекзит и Каталонию, там тоже искали след русских хакеров и «троллей».

Если это все — результат работы проекта «Лахта», то наших сотрудников как лучших профессионалов в мире надо набирать в ЦРУ и АНБ вместо американских «чайников», которые явно недорабатывают.

— Какова роль положительных новостей в работе «Патриота»?

— Положительные, или хорошие новости составляют только часть нашего контента. Я могу вам сказать, что наши военные корреспонденты и эксперты являются одними из лучших в стране и мире, даже федеральные каналы не гнушаются покупать у нас сюжеты.

Мы стараемся давать объективную информацию без ухода в чернуху и негатив. Информационная картина обычно искажена к концу дня, люди охотнее читают негативные новости, поэтому мы добавляем позитива. Нам это невыгодно, так как мы теряем трафик на чернухе и скандалах, но мы к этому готовы в целях формирования позитивного информационного пространства страны.

— Растет сеть региональных партнеров «Патриота». Что это за СМИ, почему важна региональная повестка?

— Растет сеть не только региональных, но и федеральных партнеров «Патриота». Постоянными медиапартнерами являются такие крупные и известные издания, как информационный портал Life, медиахолдинг PrimaMedia, телеканал «360», «Царьград ТВ», «Литературная газета», их никак нельзя считать региональными изданиями. В регионах нас поддерживают крупнейшие местные издания и медиахолдинги, такие как интернет-портал «Губерния Daily», «Радио 1», «Вести Подмосковья», «Владимирские ведомости», «Тамбовская жизнь», «Волгоградская правда», «Курская правда» и др. Некоторым из этих изданий уже более ста лет — это профессионалы своего дела, которые пользуются авторитетом читателей в своих регионах. Президент в ходе прямой линии посоветовал губернаторам больше общаться с гражданами. Я бы посоветовал федеральным СМИ завязывать с шоу-программами, идеи и концепции которых мы покупаем на Западе, и больше работать с региональными журналистами.

Я понимаю федеральные каналы: покупка готовой концепции американской программы облегчает задачу по формированию эфира и трафика. Но мы забываем о том, что телевидение и медиапространство — это не тяжелое машиностроение. Когда мы покупаем и устанавливаем немецкий станок в Воронеже, мы получаем ту же производительность, что и в Берлине. Когда мы берем американскую программу и распространяем ее на российский менталитет без изменений, мы получаем диссонанс общества и кризис национальных ценностей.

— Если говорить о проектах пресс-центра медиагруппы — «Слово против слова», «Петербургский уикенд» и т. д. Почему важно давать разным сторонам высказать точку зрения?

— Пресс-центр медиагруппы — это очень важный проект для нас и очень непростой. Очень сложно было создать пресс-центр в Петербурге. Кроме ТАСС, пресс-центров в нашем городе нет ни у кого. Кроме того, большинство федеральных «профессиональных» спикеров находится в Москве и неохотно едет на пресс-конференции в другие города. Нам в данном случае, как ни странно это прозвучит, помогла пандемия. Во время пандемии многие федеральные спикеры, особенно звезды шоу-бизнеса, потеряли возможность участвовать в публичных мероприятиях, и наш пресс-центр стал для них хорошей возможностью дать свои комментарии или принять участие в обсуждении по Zoom, не выходя из своих домов.

У нас работают прекрасные ведущие и команда, которые выпускают несколько пресс-конференций в день. Кроме пресс-конференций, мы проводим и социальные мероприятия, поздравляем школьников с победами на олимпиадах, проводим празднование Нового года для одаренных детей и многое другое.

«Петербургский уикенд» — авторитетная площадка, которая привлекает для дискуссий не только региональных, но и федеральных спикеров, таких как Руслан Осташко, Артем Шейнин, Анатолий Кузичев и др.

— Какие социальные акции и инициативы поддерживает «Патриот»? В каких проектах, помимо интернет-проектов, участвует медиагруппа?

— Мы часто поддерживаем конкурсы и социальные проекты, награждаем школьников, проводим мероприятия для одаренных детей. Последний раз я лично проводил обучение по работе со СМИ для социально-значимых НКО в рамках форума «Социальный Петербург».

Кроме этого, медиагруппа выступает информационным партнером таких конкурсов и форумов, как авиасалон «МАКС-2021», международный форум «Армия-2021», «Лидеры России», «Героям — быть!», «Лидеры Рунета», «Сибирский энергетический форум», «Талант России», «Семья Вселенной», «Краса Вселенной-2020», «Дельфийские игры» и др.

Мы сделали конкурс «Хорошие новости России», в рамках которого оказываем помощь региональным редакциям в продвижении позитивной повестки и хороших новостей о нашей стране. Каждые полгода мы награждаем победителей конкурса, региональных журналистов, выплачиваем гранты — до 100 000 рублей.

В рамках проекта «Просто герои» медиагруппа рассказывает о подвигах обычных россиян в повседневной жизни.

— Какие дальнейшие планы у медиагруппы? К чему стремимся и чего нужно достичь?

— Планов очень много, в рамках интервью о них не расскажешь. Я знаю одно: мы будем востребованы, на настоящий момент медиагруппа — крупнейшее объединение патриотических СМИ в стране. Я уверен, что Россия дальше будет двигаться в рамках патриотизма, причем патриотизма интеллектуального. Мы — не «ватники», не какие-то люди, которые живут в рамках своего района и ничего не знают об окружающем мире. Мы знаем об окружающем мире, мы знаем, что происходит в Европе, мы знаем, что происходит в США, и мы осознанно понимаем, что нам надо защищать интересы России. Президент откровенно дал понять, в том числе и губернаторам, и чиновникам средней руки, что им надо быть ближе к людям, общаться с людьми, выяснять у граждан их проблемы, выслушивать их пожелания. Такому же примеру необходимо следовать и федеральным СМИ, страна у нас большая, работы много, надо писать не только о жизни звезд и политиков, но и наших замечательных людях, которые являются главным капиталом России.