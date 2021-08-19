Медиагруппа «Патриот» и издание «Privet-rostov.ru» стали партнерами. Privet-rostov.ru освещают новостную повестку Ростова-на-Дону и Ростовской области. Издание оперативно информирует читателей о самых важных и интересных событиях.

— Рады приветствовать наших новых партнёров. Privet-rostov.ru — молодое издание, которое освещает события региона и нашей страны. Не могу не отметить тот факт, что издание особенно концентрируется на проблемах города Ростов-на-Дону, рассказывая о действительно важных событиях, демонстрируя при этом высокий уровень журналистики, — рассказал глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В рамках сотрудничества издания будут осуществлять обмен эксклюзивным контентом, а также оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиям.

— Мы разделяем стремление медиагруппы «Патриот» к установлению позитивного фона в информационном пространстве России. К сожалению, действительно важных новостей, затрагивающих, к примеру, социальную политику страны, с каждым днём становится всё меньше. Вместе мы планируем предоставлять нашим читателям только качественный контент!, — заявила главный редактор издания «Privet-rostov.ru» Рябиженко Валентина.