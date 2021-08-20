Диетолог Римма Мойсенко в беседе с «Народными новостями» рассказала, как безопасно сбросить лишний вес в пожилом возрасте. Она предупредила, что для пенсионеров резкое похудение может быть опасным и повлиять на обострение болезней.

— Однозначно нельзя играть со спортом и нужно быть очень внимательным и осторожным к себе, потому что достаточно будет только ходьбы и то, по рекомендации врача. Если человек до этого не занимался спортом и берег свои суставы, нужно понимать, что это может вызвать обострение и толчок к заболеванию костно-суставной системы, а также к заболеваниям желудочно-кишечного тракта при резкой смене питания, — пояснила диетолог.

Пенсионерам стоит оценить все риски снижения веса заблаговременно.

— Молодой человек худеет быстро и в начале теряет воду, далее жировую клетчатку. Для него не страшно, если он потеряет какую-то часть мышечной массы. Если же пожилой человек начинает худеть, он теряет уже мышечную массу, и оставшуюся не в таком большом количестве воду. Это, разумеется, будет толчком к развитию заболевания, поэтому нужно быть осторожнее, — предупредила специалист.

Диетолог дала несколько советов, как правильно начать худеть в пожилом возрасте.

- На фоне полноты развиваются обменные заболевания в первую очередь так называемый метаболический синдром, который включает в себя целый ряд недугов: артериальная гипертензия, нарушение углеводного обмена инсулина-резистентность, нарушение липидного обмена повышения уровня холестерина и атеросклероза, нарушение обмена пуриновых оснований, вероятность подагры, теряется уровень тестостерона. Эти болезни обмена приводят к ранним осложнениям метаболического синдрома, инсульта, инфаркта и разумеется повышается вероятность смертности, — объяснила эксперт.

Конечно, в первую очередь специалист советует отказаться от быстрых углеводов и уменьшить потребление красного мяса. Включайте в свой рацион больше овощей, фруктов и зелени. Также стоит отдать предпочтение рыбе и птице.