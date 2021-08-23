В Кубинке открылся международный военно-технический форум «Армия-2021». Мероприятие проходит на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот». Форум разделен на выставочную, демонстрационную и научно-деловую программы, всех желающих ждут 26−28 августа.

— В жизни есть события, которые, пожалуй, никогда не перестанут удивлять своим масштабом. Одно из таких событий — Международный военно-технический форум «Армия». Не первый раз мне выпадает возможность воочию увидеть главные передовые новинки, которые поступают на вооружение нашей армии, но тем не менее, каждый мой визит для меня как первый. Форум из года в год наглядно демонстрирует, что развитие военно-технического потенциала России не просто соответствует сегодняшнему времени — оно напрямую влияет на международный вектор развития военного оснащения, — заявил глава медиагруппы «Патриот Николай Столярчук.

В рамках форума пройдут показы возможностей российской военной техники. По имеющейся информации, более 1,4 тысячи предприятий и организаций представят свыше 28 тысяч образцов своей продукции и технологий в рамках статической выставки.