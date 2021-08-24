24 августа медиагруппа «Патриот» и информационное агентство «Медиазавод» объявили о начале сотрудничества.

Главная задача «Медиазавода» — оперативно рассказывать читателям о самых важных событиях в общественно-политической жизни Южного Урала. Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поприветствовал новых партнеров.

— География нашего сотрудничества уже давно растянулась от Калининграда до Владивостока, но есть и регионы, в которых с каждым днём мы находим всё больше новых друзей. ИА «Медиазавод» — это издание из УФО, которое ставит перед собой высокие цели по обеспечению важной и проверенной информацией своих читателей, — заявил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В рамках сотрудничества издания будут освещать значимые российские мероприятия и обмениваться эксклюзивным контентом.

— Мы — больше, чем очередное городское сообщество. Мы информируем, наблюдаем, обсуждаем и анализируем, — говорит главный редактор проекта Александр Олексюк.