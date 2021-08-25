Социолог Максим Шугалей рассказал в социальных сетях о своем прибытии в Афганистан. Цель его визита — оценить реальную ситуацию в республике в это неспокойное время. По словам президента Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), съемка на территории Кабула строго запрещена.

- Хочу своими глазами увидеть, что творится в стране, провести социологическое исследование и поговорить с жителями. Прежде всего о том — почему, на их взгляд, так быстро пришли к власти талибы, на помощь каких государств люди рассчитывают и верят ли в будущее своей страны, — отметил Шугалей.

Социолог отметил, что если представители «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) будут заинтересованы в переговорах, мировое сообщество должно дать им шанс, сообщает ФАН.