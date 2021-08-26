Медиагруппа «Патриот» и МК в Крыму объявили о начале сотрудничества. Первый тираж газеты вышел в 2014 году. Сейчас М К в Крыму еженедельно освещает события общественно-политической жизни региона и делится интересными событиями. Каждую среду газета поступает в киоски «Союзпечати».

— Наша медиагруппа открывает новые горизонты. Считаю, что издание не нуждается в особом представлении, так как газета ведёт свою историю с 1919 года и знакома многим поколениям в стране. После возвращения полуострова в состав Российской Федерации «Московский Комсомолец» было одним из первых изданий, которое открыло новое подразделение в Крыму, а сегодня мы рады сообщить, что МК в Крыму — наш новый партнёр!, — сообщил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

МК в Крыму стал рупором больших перемен. У издания также есть сайт, ежемесячно его посещает более полумиллиона пользователей.

— Наша задача — обратить внимание читателей на проблемы региона, порадоваться вместе с ними достижениям, говорить о том, что по-настоящему волнует крымчан, — заявил главный редактор издания МК в Крыму Майк Львовски.