Медиагруппа «Патриот» и политическое издание PolitOnline объявили о начале сотрудничества. Оно выпускается с 1 октября 2008 года. Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук поприветствовал новых партнеров.

— Политика уже давно стала неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Кто-то заинтересован ею больше, кто-то совсем немного, а кто-то спекулирует на ней и пытается исказить факты. Но вот полностью отрицать её — не получается почти ни у кого. Наши новые коллеги из издания PolitOnline прекрасно это понимают, и поэтому всегда стараются донеси до своего читателя только проверенную информацию, — сообщил глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

В рамках сотрудничества издания будут осуществлять обмен эксклюзивным контентом, а также оказывать информационную поддержку значимым российским мероприятиям.

- Как можно понять из названия ресурса, он — политический. Поэтому PolitOnline уделяет внимание в первую очередь тому, что происходит в сфере внутренней российской политики. Если вы не нашли у нас то, что искали в этой области, то не потому, что мы об этом не знаем, а потому, что пока не решили для себя самих, как это знание подать, в какой форме. Всё, что вы найдете на страницах ресурса, помимо политики, — это то, что так или иначе оказывает на нее влияние, — рассказал шеф-редактор PolitOnline Олег Володин.