Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Владимира Милова по иску бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает ФАН. Теперь сторонник Навального обязан в течение десяти дней удалить не соответствующую действительности информацию о Пригожине и заплатить компенсацию за нанесение морального ущерба в размере 60 тысяч рублей.

Ранее Владимир Милов подал апелляционную жалобу на решение Черемушкинского районного суда по иску Евгения Пригожина по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя. Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы. Инстанция оставила принятое решение районного суда без изменений.