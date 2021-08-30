В преддверии нового учебного года депутат Госдумы, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал студентов позаботиться о своем здоровье и наладить режим питания. В беседе с ФАН эксперт отметил, что вредная еда, алкоголь и вечеринки могут повысить уровень стресса для организма, что негативно скажется на успеваемости в учебе.

— Впереди новый учебный год. Правильно подготовиться к нему важно не только школьникам, но и студентам. Категорически не рекомендую студентам сейчас проводить ночи в увеселительных заведениях, а также употреблять алкоголь. В начале сентября они пойдут на лекции в аудитории, лаборатории, прийти туда нужно в хорошей форме. Ночь со спиртным перед учебой — это точно никуда не годится, — уверен Онищенко.

Эксперт считает, что подготовиться к новому учебному году нужно не только школьникам, но и студентам. Особенно важно следить за питанием.

— Студентам важно не забывать о хорошем питании, а не сидеть на пиццах, гамбургерах и прочей мусорной еде, — посоветовал он.

В заключение эпидемиолог призвал студентов, которые еще не вакцинировались от коронавируса, сделать прививку.

— Я бы посоветовал студентам привиться от коронавируса. Это тоже очень важно, — подытожил Онищенко.