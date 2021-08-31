12 августа состоялась премьера нового фильма Максима Бриуса «Солнцепек». Картина рассказывает о трагедии Луганска глазами бывшего воина-афганца Влада Новожилова. Главную роль в фильме сыграл Александр Бухаров, также в «Солнцепеке» снимались Владимир Ильин, Марина Денисова и Алексей Кравченко. Первые зрители фильма отметили достоверность картины, сообщает «Экономика сегодня».

— «Солнцепек» «показывает реальную трагедию края, судьбы людей, тот ужас, которые многим довелось пережить, и, кстати, многие до сих пор продолжают его переживать, поскольку на линии разграничения до сих пор идут боевые действия», — пишут зрители.

Режиссер фильма Максим Бриус рассказывает, что хотел показать историю Луганска без прикрас и призвать к мирному разрешению конфликта.

— Мы хотели очень близко к реальным событиям передать эту жестокость и сказать: «Ребята, не надо заигрывать. Давайте жить дружно, мирно и договариваться. Давайте не будем убивать друг друга», — говорит режиссер.