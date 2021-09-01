Сейчас в кинотеатрах показывают 95% американских фильмов и только 5% российских. В интервью Медиагруппе «Патриот» режиссер художественного фильма «Небо» Игорь Копылов рассказал, почему отечественные картины реже попадают на экраны кинотеатров. По мнению режиссера, главной преградой являются деньги.

— Это то большое кино, где главный критерий — деньги. Он монополизирован большими компаниями, попасть туда очень непросто. Это должно быть дорогое кино, которое поддерживается российским каналом или большой компанией, — уточнил режиссер.

По словам Копылова, сделать большой кассовый сбор довольно сложно, поскольку количество кинотеатров, где будет показан фильм, будет немного. В итоге картина будет признана неуспешной.

— При этом у американского кино 2000 кинотеатров и в каждом идет по 5 сеансов, то есть 10 000 сеансов в день, — резюмировал Игорь Копылов.

Раннее сообщалось, что одной из самых востребованных у иностранных прокатчиков экранизаций стал «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина.