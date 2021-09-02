Медиагруппа «Патриот» объявила о начале сотрудничества с интернет-порталом «СарИнформ». Издание работает с 2006 года. Ежедневно «СарИнформ» рассказывает о самых важных событиях Саратовской области, публикует опросы и полезные материалы.

- К нашей команде сегодня присоединились коллеги из Саратовской области — информационное агентство «СарИнформ». Медиагруппа «Патриот» продолжает свое региональное развитие на высоком качественном уровне. Уверен, что наше сотрудничество с ИА «СарИнформ» будет плодотворным и продолжительным, — заявил глава Медиагруппы Николай Столярчук.

Все актуальные материалы «СарИнформ» сопровождаются аналитикой и комментариями экспертов. Читатели издания — представители политической и экономической сферы, предприниматели и горожане, интересующиеся жизнью своего региона.

— Мы в «СарИнформе» больше 15 лет рассказываем читателям из Саратовской области и других регионов России о самых важных и интересных событиях, публикуем мнения экспертов по различным темам, готовим яркие фоторепортажи и аналитические статьи по актуальным вопросам. Главная составляющая нашей редакционной политики — мы говорим с читателем простым языком, понятным каждому. Поэтому во главу угла мы ставим не красоту слога, а понятность информации и ту пользу, которую она должна принести человеку, — рассказал генеральный директор ИА «СарИнформ» Алексей Письменный.