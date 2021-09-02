Социолог Максим Шугалей посетил Афганистан, чтобы оценить обстановку в республике. По словам главы Фонда защиты национальных ценностей, американцы запретили съемку в аэропорте Кабула, сообщает ФАН.

— Везде валялся разорванный багаж, одежда людей, которые пытались уехать. Там была жуткая грязь, антисанитария, везде сидели там. Солдаты контролировали на тот момент аэропорт, — сказал Максим Шугалей во время брифинга в медиацентре «Патриот».

Максим Шугалей рассказал, что возле аэропорта было два блокпоста, а на площади около 300 человек, желающих покинуть страну и получить убежище за границей.