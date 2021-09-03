Зрители телеканала НТВ оценили третью часть киносаги о российском социологе Максиме Шугалее. По их словам, фильм «Шугалей-3: Возвращение» полон спецэффектов и неожиданных поворотов сюжета. Зрители высоко оценили актерский талант Кирилла Полухина, исполняющего главную роль, и песню Татьяны Булановой «Твой путь домой». Петербуржцы смогут посмотреть боевик в кинотеатре уже с 9 сентября, сообщает «ПолитРоссия».

Поклонники первых двух частей саги долго гадали, что ляжет в основу сюжета третьего фильма. Многие считали, что слово «возвращение» в названии намекает на освобождение социолога из плена. К тому же, на первом постере Максим смотрит на Смольный собор. Однако не исключалось, что приключения ученого еще не закончились. На третьем постере появился сам Максим Шугалей, ставший прототипом героя фильма, а также персонажа кинокартины «Турист» о событиях в Центральноафриканской Республике.

Напомним, первый фильм о непростой судьбе Максима Шугалея в Африке вышел в 2020 году. В 2019 году социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан были взяты в плен, из которого были освобождены только в конце 2020 года. Фильм «Шугалей», а также вышедший следом за ним боевик «Шугалей-2», предали ситуацию огласке.