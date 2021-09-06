9 сентября в кинотеатрах Санкт-Петербурга начнется прокат нового фильма «Шугалей-3. Возвращение», основанного на реальных событиях. В третьей части киносаги социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан возвращаются на родину после полутора лет заключения. Актеры рассказали ФАН, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время съемок.

Фильм снимали в Тунисе, Западной Сахаре и в Санкт-Петербурге. Не обошлось без помощи каскадеров, на съемочной площадке в пустыне стояла невыносимая жара, актеры даже теряли сознания. Однако сложнее физических нагрузок стало моральное напряжение. Фильм повествует не только о событиях в прошлом, но и о непростой ситуации в наши дни. Те, кто находился в ливийской тюрьме «Митига», говорят, что «кинотюрьма» выглядит один в один как настоящая.

Кирилл Полухин рассказывал, что чувствовал особенную ответственность при работе над ролью Максима Шугалея. Еще до начала съемок он общался с родными и близкими ученого. Сценарист трилогии Владимир Измайлов рассказал, что работа над созданием персонажа — трудоемкий процесс. Сложность в работе над «Шугалеем» в том, что на экране нужно показать образы реальных людей. Сценаристу тоже потребовалось поставить себя на место главных героев, чтобы понять, насколько страшными могли быть те события. По его словам, в таком деле нужно быть немного психологом.