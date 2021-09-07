2 сентября на телеканале НТВ состоялась премьера боевика «Шугалей-3. Возращение». Съемочная группа призналась, что в работе над фильмом пришлось столкнуться со многими трудностями. Сценарист картины Владимир Измайлов рассказал, как проходили съемки.

«Шугалей-3. Возращение» — третья часть истории об ученом Максиме Шугалее и переводчике Самере Суэйфане. Два первых фильма повествуют об их заточении в ливийской тюрьме, в третьем герои возвращаются на родину. Владимир Измайлов признался, что новый фильм только отчасти можно считать художественным, пишет ФАН. Труднее всего было найти баланс между вымыслом и реальностью, в этом помогли реальные прототипы персонажей. Во время личных встреч с Максимом Шугалеем сценаристу удалось больше узнать о всех ужасах долгого заточения.

— Я просто попробовал представить, каково находиться в таких условиях, погружался в это состояние безысходности и борьбы. Действительно ставил себя на место действующих лиц, — поделился Измайлов сценарной находкой.

Измайлов рассказал, что сроки работы были крайне сжатыми, а актерам пришлось отыгрывать морально тяжелую историю. Однако проделанной вместе с коллегами работой он очень гордится.