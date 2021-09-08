Медиагруппа «Патриот» и «Репортёр64» объявили о начале сотрудничества. Издания будут осуществлять обмен эксклюзивным контентом. Глава медиагруппы Николай Столярчук поприветствовал новых партнеров.

— Мы очень рады сотрудничать с изданием «Репортёр64». Это СМИ честно транслирует главные события в регионе. Будем совместными усилиями продолжать объективное освещение политических, культурных и социально-экономических процессов, уверен, в будущем нас ждут и интересные совместные проекты, — заявил глава Медиагруппы Николай Столярчук.

Издание «Репортёр64» делится важными новостями Саратова и Саратовской области, регулярно публикует опросы горожан, аналитические статьи и мнения.

— Я рад, что наше издание станет информационным партнером Медиагруппы «Патриот». Уверен, что наши СМИ только выиграют от сотрудничества, делая общее дело, — рассказал главный редактор издания «Репортёр64» Георгий Савельев.