Новый фильм Максима Бриуса и Михаила Вассербаума «Солнцепек» переведут на несколько иностранных языков. Премьера фильма в России состоялась 12 августа, теперь картину смогут увидеть зарубежные зрители, сообщают «Народные новости». Фильм переведут на английский, французский, арабский и украинский языки.

«Солнцепек» — военная драма, повествующая о трудной судьбе жителей Донбасса. В фильме снимались Александр Бухаров, Максим Дахненко, Алексей Кравченко, Владимир Ильин, Марина Денисова, а также Светлана и Андрей Терентьевы.