Режиссер военной драмы «Солнцепек» рассказал, что авторы картины имеют личное отношение к событиям фильма. Съемки прошли не без трудностей, не все актеры соглашались работать над проектом, поскольку история все еще актуальна. Отклик зрителей показал, что команда справилась с задачей, пишет ФАН.

- Кто-то беспокоился о себе, кто-то — о родственниках, оставшихся на Украине, — передает слова Бриуса издание «ПолитРоссия».

Режиссер хотел показать страшные события 2014 года с точки зрения зрелого человека. Главный герой фильма Влад Новожилов пытается увезти семью от военных действий, но ему не удается. Новожилов решает бороться за жизнь близких и судьбу родного края.

Фильм доступен в онлайн-кинотеатрах ОККО, IVI, Wink, «МегаФон ТВ», «Билайн ТВ», KION, Movix и «КиноПоиск».